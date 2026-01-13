Plauen überrascht mit guter Nachricht bei Beseitigung von Huckelpisten auf städtischen Straßen

Plauen
Rund eine halbe Million Euro waren im städtischen Haushalt 2025 für Deckensanierungen eingeplant. Nun konnte aufgesattelt werden.
Die Stadt Plauen kann mehr schlechte Straßen sanieren, als ursprünglich gedacht. Kurz vor Jahresende traf im Rathaus der Förderbescheid der Landesdirektion Sachsen für Deckensanierungen bei Gemeindestraßen und Geh-/Radwegen für das Jahr 2025 ein. Der Zuschuss fiel bei der Straßensanierung mit gut 586.000 Euro um rund 81.000 Euro höher aus...
