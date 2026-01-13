MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauen überrascht mit guter Nachricht bei Beseitigung von Huckelpisten auf städtischen Straßen

Etwas mehr Geld als geplant kann Plauen für Straßensanierungen ausgeben.
Etwas mehr Geld als geplant kann Plauen für Straßensanierungen ausgeben. Bild: Stefan Sauer/dpa
Etwas mehr Geld als geplant kann Plauen für Straßensanierungen ausgeben.
Etwas mehr Geld als geplant kann Plauen für Straßensanierungen ausgeben. Bild: Stefan Sauer/dpa
Plauen
Plauen überrascht mit guter Nachricht bei Beseitigung von Huckelpisten auf städtischen Straßen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund eine halbe Million Euro waren im städtischen Haushalt 2025 für Deckensanierungen eingeplant. Nun konnte aufgesattelt werden.

Die Stadt Plauen kann mehr schlechte Straßen sanieren, als ursprünglich gedacht. Kurz vor Jahresende traf im Rathaus der Förderbescheid der Landesdirektion Sachsen für Deckensanierungen bei Gemeindestraßen und Geh-/Radwegen für das Jahr 2025 ein. Der Zuschuss fiel bei der Straßensanierung mit gut 586.000 Euro um rund 81.000 Euro höher aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:42 Uhr
3 min.
Kinder auf dem Sessellift: So fahren sie sicher
Sicherer Sitz ist das A und O: Kinder sollten beim Einstieg in den Sessellift gut platziert und mit dem Rücken an der Lehne sitzen.
Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen in den Sessellift helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann.
12.12.2025
2 min.
Nach fast einem halben Jahr Vollsperrung: Wichtige Straße in Plauen für Verkehr freigegeben
Die Vollsperrung der Mückenbergerstraße in Plauen ist seit Freitag Geschichte.
Fast sechs Monate wurde die Mückenbergerstraße gebaut. Geplant waren vier. Doch es gab eine Bauverzögerung. Was die Baubürgermeisterin bei der Verkehrsfreigabe zu sagen hatte.
Bernd Jubelt
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
10:46 Uhr
4 min.
Heidi im Erzgebirge: Junge Theaterleute bringen einen Welterfolg auf die Bühne
 6 Bilder
Mittlerweile liegt Anspannung in der Luft: Suri Heldner (15), Lara Vigilowsky (17), Laura Richter (16), Clementine Loos (15) und Linda Hofmann (15, v. l.) zählen zum Ensemble.
Zwischen zwölf und 19 Jahre alt sind die Laienschauspieler aus Thum. Wieso sie am Sonntag kein Märchen auf die Bühne bringen. Und was das mit dem besonderen Theaterleiter-Trio zu tun hat.
Katrin Kablau
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
07.01.2026
4 min.
Polizei verstärkt Präsenz in der Plauener Innenstadt: Bürgerpunkt am Postplatz geht in den Testbetrieb
So soll der Bürgerpunkt künftig von außen aussehen. Die Beklebung kann aber erst angebracht werden, wenn es deutliche Plusgrade gibt.
Am Montag hat der Umzug der städtischen Polizeibehörde aus dem Rathaus an den Postplatz begonnen. Was die Bürger in der neuen Anlaufstelle erwartet und welche Dinge sie dort erledigen können.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel