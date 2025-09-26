Plauen verlängert Steuervorteil für Hausbesitzer in bestimmtem Stadtgebiet

Die Kommune will das Sanierungsgebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt“ bis 2028 verlängern. Wer dort ein Gebäude sein Eigen nennt, kann davon profitieren.

Die Stadt Plauen will die östliche Bahnhofsvorstadt bis 2028 und damit länger als bisher geplant als Sanierungsgebiet ausweisen. Grund seien zahlreiche städtebauliche Mängel, die dort noch vorhanden seien, heißt es. Für Hauseigentümer in dem Bereich können sich dadurch bei Gebäudesanierungen höhere Abschreibungsmöglichkeiten und damit...