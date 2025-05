Plauen: Zeuge hindert betrunkenen Autofahrer am Weiterfahren

Bei dem Opelfahrer ergab ein Atemalkoholtest am Sonntagnachmittag 2,9 Promille.

Plauen.

Ein Zeuge hat einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer am Sonntagnachmittag in Plauen daran gehindert, weiterzufahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete der Zeuge am Sonntag gegen 16.15 Uhr, wie ein Opelfahrer an einer Tankstelle an der Trockentalstraße hielt und beim Aussteigen stark schwankte. Der Opelfahrer kaufte in der Tankstelle Bier, setzte sich wieder in sein Auto und wollte weiterfahren. Der Zeuge verhinderte das, indem er den Fahrzeugschlüssel abzog. Anschließend alarmierte er die Polizei. Ein Atemalkoholtest beim 58-jährigen Opelfahrer ergab 2,9 Promille. Die Polizisten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und begleiteten den Deutschen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. (mib)