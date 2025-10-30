Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei sucht nach Zeugen. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei sucht nach Zeugen. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Plauen
Plauen: Zweimal Unfallflucht in kurzer Zeit – Zeugen gesucht
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Inmitten weniger Stunden haben Fahrzeughalter ihre Autos in Plauen beschädigt vorgefunden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Polizei bittet um Unterstützung.

Gleich zweimal sind Autofahrer am Mittwoch in Plauen nach einem Zusammenstoß einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
