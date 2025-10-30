Plauen: Zweimal Unfallflucht in kurzer Zeit – Zeugen gesucht

Plauen
Inmitten weniger Stunden haben Fahrzeughalter ihre Autos in Plauen beschädigt vorgefunden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Polizei bittet um Unterstützung.
Gleich zweimal sind Autofahrer am Mittwoch in Plauen nach einem Zusammenstoß einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
