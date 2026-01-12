Plauener ärgern sich über störanfällige Fahrscheinautomaten: Welche Alternativen es gibt und wo der Fahrgast Mehrkosten erstattet bekommt

Rasch am Automaten an der Straßenbahnhaltestelle einen Fahrschein kaufen – doch der Automat ist außer Betrieb. Was tun? „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Als kurz vor Weihnachten an der Straßenbahnendhaltestelle Waldfrieden Unbekannte den dortigen Fahrkartenautomaten sprengten, war der Sachschaden so groß, dass der Automat abgebaut werden musste. Das Nachsehen haben seitdem jene Fahrgäste, die einen Fahrschein brauchen, weil sie weder Monats- oder Jahreskarten beziehungsweise das...