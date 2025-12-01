Plauener Anlagenhersteller spürt unsichere Wirtschaftslage: „Die Unsicherheit ist riesig“

Am Rande der Plauener Innenstadt werden seit über 130 Jahren Maschinen produziert. Die Geschäftsführerin sieht bei ihren Kunden mittlerweile eine große Unsicherheit bei Kaufentscheidungen.

Seit 1889 werden bei Gustav Obermeyer an der Mühlstraße in Plauen industrielle Anlagen gefertigt. Los ging es mit Turbinen und Textilmaschinen, später wurde auf die Produktion von Verpackungsanlagen umgestellt. Mittlerweile ist das Plauener Familienunternehmen einer der führenden Hersteller von Sondermaschinen für das Befüllen und Verpacken... Seit 1889 werden bei Gustav Obermeyer an der Mühlstraße in Plauen industrielle Anlagen gefertigt. Los ging es mit Turbinen und Textilmaschinen, später wurde auf die Produktion von Verpackungsanlagen umgestellt. Mittlerweile ist das Plauener Familienunternehmen einer der führenden Hersteller von Sondermaschinen für das Befüllen und Verpacken...