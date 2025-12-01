Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Anlagenhersteller spürt unsichere Wirtschaftslage: „Die Unsicherheit ist riesig“

Monteur Danny Hänsch und Vertriebsingenieur Toni Päßler (von links) an einer Tiegelfüllmaschine für Cremes.
Monteur Danny Hänsch und Vertriebsingenieur Toni Päßler (von links) an einer Tiegelfüllmaschine für Cremes. Bild: Ellen Liebner
Monteur Danny Hänsch und Vertriebsingenieur Toni Päßler (von links) an einer Tiegelfüllmaschine für Cremes.
Monteur Danny Hänsch und Vertriebsingenieur Toni Päßler (von links) an einer Tiegelfüllmaschine für Cremes. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Anlagenhersteller spürt unsichere Wirtschaftslage: „Die Unsicherheit ist riesig“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Rande der Plauener Innenstadt werden seit über 130 Jahren Maschinen produziert. Die Geschäftsführerin sieht bei ihren Kunden mittlerweile eine große Unsicherheit bei Kaufentscheidungen.

Seit 1889 werden bei Gustav Obermeyer an der Mühlstraße in Plauen industrielle Anlagen gefertigt. Los ging es mit Turbinen und Textilmaschinen, später wurde auf die Produktion von Verpackungsanlagen umgestellt. Mittlerweile ist das Plauener Familienunternehmen einer der führenden Hersteller von Sondermaschinen für das Befüllen und Verpacken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
4 min.
Wie Künstliche Intelligenz im Vogtland helfen soll: Duale Hochschule in Plauen stellt Anwendungsmodelle vor
Susanne Franke, Geschäftsführerin der d-opt GmbH aus Neumark, und Steffen Kretzschmar von der Stadt Plauen haben ein KI-Projekt zur Ermittlung des Wohnraumwertes vorgestellt.
Für viele ist KI abstrakt. Jetzt wurden in Plauen Projekte vorgestellt, die Verwaltungen entlasten sollen und gleichzeitig einen Mehrwert für viele Menschen in der Region bieten können. Doch was wird aus dem lange geplanten KI-Institut?
Jonas Patzwaldt
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
17.11.2025
3 min.
Plauener Unternehmen: Vom Praktikanten zum Mitglied der Geschäftsführung
Der gebürtige Plauener Frederik Koffent startete seine berufliche Laufbahn mit einem Praktikum bei M & S Umweltprojekt GmbH. Jetzt ist er dort Mitglied der Geschäftsführung.
Frederik Koffent hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Nach Beendigung seines Studiums übernimmt er Verantwortung in einer Plauener Firma – genau dort, wo er einst ein Praktikum absolviert hat.
Swen Uhlig
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel