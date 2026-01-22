Plauener Bäderchef erwartet große Herausforderungen: Miese Freibadsaison führt 2025 zu einem deutlichen Besucherminus

So einen Sommer wie 2025 haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt, sagt der Plauener Bäderchef. Die Folgen sind in den Besucherzahlen sichtbar. Jetzt wurde Bilanz gezogen.

Die vergangene Freibadsaison mit mehreren Schlechtwetterperioden hat bei der Plauener Bädergesellschaft in der Jahresbilanz zu einem deutlichen Besucherrückgang geführt. „Insgesamt konnten wir 2025 im Stadtbad, in der Sauna und in den beiden Freibädern 255.134 Besucher begrüßen“, bilanzierte jetzt Ronny Adler, Geschäftsführer der... Die vergangene Freibadsaison mit mehreren Schlechtwetterperioden hat bei der Plauener Bädergesellschaft in der Jahresbilanz zu einem deutlichen Besucherrückgang geführt. „Insgesamt konnten wir 2025 im Stadtbad, in der Sauna und in den beiden Freibädern 255.134 Besucher begrüßen“, bilanzierte jetzt Ronny Adler, Geschäftsführer der...