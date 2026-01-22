MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Bäderchef erwartet große Herausforderungen: Miese Freibadsaison führt 2025 zu einem deutlichen Besucherminus

Die Plauener Freibäder verbuchten im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherrückgang.
Die Plauener Freibäder verbuchten im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherrückgang. Bild: Bernd Thissen/dpa
Die Plauener Freibäder verbuchten im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherrückgang.
Die Plauener Freibäder verbuchten im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherrückgang. Bild: Bernd Thissen/dpa
Plauen
Plauener Bäderchef erwartet große Herausforderungen: Miese Freibadsaison führt 2025 zu einem deutlichen Besucherminus
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So einen Sommer wie 2025 haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt, sagt der Plauener Bäderchef. Die Folgen sind in den Besucherzahlen sichtbar. Jetzt wurde Bilanz gezogen.

Die vergangene Freibadsaison mit mehreren Schlechtwetterperioden hat bei der Plauener Bädergesellschaft in der Jahresbilanz zu einem deutlichen Besucherrückgang geführt. „Insgesamt konnten wir 2025 im Stadtbad, in der Sauna und in den beiden Freibädern 255.134 Besucher begrüßen“, bilanzierte jetzt Ronny Adler, Geschäftsführer der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
02.01.2026
1 min.
Nichts für schwache Nerven: In diesem vogtländischen Freibad können Mutige ab Freitag im Eis baden
Britta Brunhuber traute sich bei der Eisbade-Premiere im vergangenen Winter ins Wasser.
Die eiskalte Herausforderung ist gleich an drei Tagen möglich.
Nancy Dietrich
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20.12.2025
2 min.
100 Jahre Freibad Haselbrunn: Plauener Stadtrat sichert mit Investitionszuschuss geplanten Abschluss der Sanierung der historischen Umkleidekabinen
Die historischen Umkleidekabinen im Freibad Haselbrunn. Der Abschluss der Sanierung ist nun finanziell gesichert.
Der vierte und letzte Bauabschnitt steht an. Die Finanzierung war bis zuletzt noch nicht gesichert. Nun wurde eine Lösung gefunden.
Bernd Jubelt
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
Mehr Artikel