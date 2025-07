Plauener Demokratiebündnis lädt auf einen Tee mit Yvonne Magwas

Im Rahmen des Formats „Input und Ingwertee“ spricht die frühere Bundestagsabgeordnete darüber, warum Demokratie kein Selbstläufer ist.

Wie funktioniert Politik eigentlich wirklich? Und wie können wir sie mitgestalten? Antworten auf diese Fragen und Einblicke in ihre Arbeit gibt die frühere Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Yvonne Magwas (CDU), allen Interessierten am Freitagabend in Plauen. Dazu lädt „Vogtland vernetzt“, die...