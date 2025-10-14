Plauener Ferienkinder tauchen in bunte Zirkuswelt ein

Hortkinder der Grundschule Oberlosa sowie Mädchen und Jungen der Kita Kemmlerzwerge nehmen an einem besonderen Zirkusprojekt teil. Das Ergebnis ist in zwei öffentlichen Vorstellungen zu sehen.

Das Gelände des SV 04 Oberlosa hat sich in dieser Woche in eine bunte Zirkuswelt verwandelt. Der Hort der Grundschule Oberlosa veranstaltet seit Montag in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Kemmlerzwerge ein Zirkusprojekt. Unter Anleitung erfahrener Zirkuspädagogen studieren die mehr als 80 beteiligten Kinder in wenigen Tagen ein... Das Gelände des SV 04 Oberlosa hat sich in dieser Woche in eine bunte Zirkuswelt verwandelt. Der Hort der Grundschule Oberlosa veranstaltet seit Montag in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Kemmlerzwerge ein Zirkusprojekt. Unter Anleitung erfahrener Zirkuspädagogen studieren die mehr als 80 beteiligten Kinder in wenigen Tagen ein...