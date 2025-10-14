Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Ferienkinder tauchen in bunte Zirkuswelt ein
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hortkinder der Grundschule Oberlosa sowie Mädchen und Jungen der Kita Kemmlerzwerge nehmen an einem besonderen Zirkusprojekt teil. Das Ergebnis ist in zwei öffentlichen Vorstellungen zu sehen.

Das Gelände des SV 04 Oberlosa hat sich in dieser Woche in eine bunte Zirkuswelt verwandelt. Der Hort der Grundschule Oberlosa veranstaltet seit Montag in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Kemmlerzwerge ein Zirkusprojekt. Unter Anleitung erfahrener Zirkuspädagogen studieren die mehr als 80 beteiligten Kinder in wenigen Tagen ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
15:28 Uhr
2 min.
Plauens Gärten: Ein Festmahl für ziehende Stare
In einem naturnahen Plauener Garten sind Stare in ihrem Element. Sie finden reichlich Beeren und Früchte. Doch was bedeutet das für ihren Abflug?
Ellen Liebner
08.10.2025
1 min.
Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz
Eine Spendenaktion hat dazu beigetragen, dass das Löwel-Foyer im Plauener Theater renoviert wurde. Nicht nur die rekonstruierten Deckenlampen sind ein Hingucker.
Ellen Liebner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel