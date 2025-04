Plauener Festhalle will die Mietpreise erhöhen - Festhallen-Chef Ronny Bley: „Ein leerer Saal kostet natürlich am wenigsten“

Erstmals seit 2007 sollen die Mietpreise in der städtischen Festhalle steigen. Doch nicht alle Veranstalter sind in gleichem Maße von der Teuerung betroffen. Werden sich Plauens Schulen künftig ihre Abschlussbälle dort noch leisten können?

Das erste Mal seit fast zwei Jahrzehnten will die Stadt Plauen jetzt an den Mietpreisen für ihre Festhalle drehen - allerdings moderat, wie Ronny Bley im Kulturausschuss des Stadtrates am Donnerstag betonte. „Es wird nicht so sein, dass sich unsere Halle künftig niemand mehr leisten kann“, sagte der Festhallen-Chef. Doch wegen der...