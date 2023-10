Plauener Feuerwehr rückt am Freitag im Großaufgebot zum Oberen Bahnhof aus

Auch der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Plauen wird im Einsatz sein. Worum es gehen soll, hat am Mittwoch die Stadtverwaltung informiert.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften wird am Freitagnachmittag in Richtung Oberer Bahnhof unterwegs sein. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch angekündigt hat, handelt sich dabei um eine Übung der Deutschen Bahn auf einer Gleisanlage an der Pausaer Straße. Zu der Übung wird ein Triebfahrzeugbrand der Länderbahn angenommen. Alarmiert wird der...