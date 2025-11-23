Plauener Folkherbst: Isländer überzeugen mit Geschichten über das Leben

Am Freitagabend ging das vorletzte Wertungskonzert des diesjährigen Wettbewerbes über die Bühne. Es war ein überzeugender Auftritt.

Der 33. Plauener Folkherbst neigt sich dem Ende zu. Mit Lón standen am Freitagabend beim siebten Wertungskonzert wiederum großartige Musiker auf der Kellerbühne des Malzhauses. Die isländische Band mit Valdimar Guðmundsson (Gesang, Omnichord), Ásgeir Aðalsteinsson (E-Bass) und Ómar Guðjónsson (Gitarre, Lap Steel-Gitarre) überzeugte mit...