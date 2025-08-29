Plauener Freizeitanlage wird modernisiert: Was vom „alten Bahnhof“ der Parkeisenbahn bleibt

Plauen
Der „alte Bahnhof“ der Parkeisenbahn im Syratal ist bald Geschichte. In gut einer Woche rollen dort Baugeräte an. Vergessen werden soll das Gebäude aber nicht. Ein Plauener hat sich deshalb etwas einfallen lassen.
Die Tage der Freizeitanlage Plauen im jetzigen Zustand sind gezählt. Ab der zweiten Septemberwoche sollen die Arbeiten zur Modernisierung der Anlage beginnen. Das heißt konkret, der „alte Bahnhof“, das Empfangsgebäude wird bis auf das Stahlträgergerüst abgerissen.
