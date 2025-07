Plauener gedenken Hans Löwels zum 105. Geburtstag

Der in Plauen geborene und nach Bamberg übergesiedelte Textilkaufmann war ein bedeutender Importeur von Plauener Spitze in die damalige Bundesrepublik. Geld aus seiner Stiftung kam auch seiner Geburtsstadt zugute.

Die Plauener haben in den zurückliegenden Tagen Hans Löwels gedacht. Anlass war dessen 105. Geburtstag am Freitag. So fand an diesem Tag eine Ehrung an der Gedenktafel am Plauener Löwel-Platz statt. Lutz Behrens, Vorstandsvorsitzender der Hans-und-Edith-Löwel-Stiftung Vogtlandtheater Plauen, sprach Worte des Gedenkens und es wurde...