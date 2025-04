Plauener gewinnt sächsische Fremdsprachen-Olympiade

Der Neuntklässler der Friedensschule war der Beste in Englisch.

Die sächsischen Landessieger der 15. Fremdsprachen-Olympiade der Oberschulen in Englisch, Russisch, Französisch und Spanisch stehen fest. Zu ihnen gehört auch ein Plauener. Insgesamt traten 45 Sprachtalente der Klassenstufen 8 und 9 zum Finale in Dresden an. Aus dem Vogtland gehörte Ole Trommer von der Friedensschule Plauen dazu. Der...