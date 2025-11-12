Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe

Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen. Bild: Ellen Liebner
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.

Es ist keine Seltenheit, dass es am Donnerstag eng wird in der Sporthalle der Plauener Grundschule e.o.plauen an der Seminarstraße. Wenn sich dort 20 bis 30 Jugendliche zum Volleyball treffen, ist schnell eine räumliche Grenze erreicht, ein echtes Spiel kaum möglich. „Wir suchen seit drei Jahren eine größere Halle“, so Pascal Ulbrich. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15.10.2025
4 min.
Azubis händeringend gesucht – und gefunden: Diese jungen Vogtländer sind der Schwimmmeister-Nachwuchs im Plauener Stadtbad
Alles im Griff haben Janina Otto, Ausbilder Michael Wolff, Carlos Krahmer und Ida Schenk (von links) im Bäderbetrieb. Wenn im Stadtbad jemand in Not gerät, muss es schnell gehen.
Schwimmlehrer, Technik-Experte, Animateur und Lebensretter: Die Anforderungen an Fachkräfte in Schwimmbädern sind hoch. Auszubildende sind deshalb rar in der Branche. Nicht so in Plauen.
Sabine Schott
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
05.11.2025
1 min.
Unfall mit Schülerin am Montagmittag in Plauen: Was genau geschehen ist
An der Chamissostraße kam es am Montag nach einem Unfall zu Behinderungen.
Bisher waren keine Details zum Hergang des Unfalls an der B 173 bekannt. Die Polizei hat nun den Grund für den Crash mitgeteilt.
Sabine Schott
Mehr Artikel