Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe

Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.

Es ist keine Seltenheit, dass es am Donnerstag eng wird in der Sporthalle der Plauener Grundschule e.o.plauen an der Seminarstraße. Wenn sich dort 20 bis 30 Jugendliche zum Volleyball treffen, ist schnell eine räumliche Grenze erreicht, ein echtes Spiel kaum möglich. „Wir suchen seit drei Jahren eine größere Halle“, so Pascal Ulbrich. Er...