Plauener Innenstadt: Küche brennt

Feueralarm am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt. Betroffen war die Gottschaldstraße. Der Einsatz startete 14.39 Uhr - die Berufsfeuerwehr Plauen und die Freiwillige Feuerwehr Plauen rückten mit zwei Fahrzeugen an. Es brannte in der Küche eines Wohnhauses. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, Personen hätten sich zu dieser Zeit auch...