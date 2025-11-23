Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt.
Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt. Bild: Ellen Liebner
Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt.
Zu einem Küchenbrand kam es am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Innenstadt: Küche brennt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuer in einem Wohnhaus an der Gottschaldstraße am Sonntagnachmittag: Berufs- und freiwillige Feuerwehr rückten an. Verletzt wurde niemand.

Feueralarm am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt. Betroffen war die Gottschaldstraße. Der Einsatz startete 14.39 Uhr - die Berufsfeuerwehr Plauen und die Freiwillige Feuerwehr Plauen rückten mit zwei Fahrzeugen an. Es brannte in der Küche eines Wohnhauses. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, Personen hätten sich zu dieser Zeit auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
2 min.
Feuerwehreinsatz in Plauen: In ehemaliger Hautklinik bricht Brand aus
Einsatz für die Feuerwehr im Maximilian-Kolbe-Weg 1 a in Plauen am Sonntagmittag.
Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag zu einem Einsatz an den Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa gerufen. Es war nicht das erste Mal, dass es dort brannte.
Sabine Schott
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
22.11.2025
2 min.
Brand in Seniorenheim in Plauen: Ein Toter und sechs Verletzte
Das Seniorenheim Sonnenhof in Plauen musste am späten Samstagnachmittag teils evakuiert werden.
Beim Feuer am späten Samstagnachmittag in der Awo-Einrichtung Sonnenhof am Kastanienweg ist ein 81-Jähriger gestorben. Sechs Personen wurden verletzt. Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen.
Florian Wißgott
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel