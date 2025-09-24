Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Jugendsinfonieorchester gewinnt Deutschen Jugendorchesterpreis

Musiker des Plauener Vogtlandkonservatoriums gewannen einen Preis.
Plauen
Plauener Jugendsinfonieorchester gewinnt Deutschen Jugendorchesterpreis
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musiker des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ haben jetzt bei einem Bundeswettbewerb 2500 Euro abgeräumt. Was sie mit dem Geld anstellen werden.

Schon wieder Grund zur Freude beim Jugendsinfonieorchester des Vogtlandkonservatoriums. Es hat sich gegen rund 30 Mitbewerber durchgesetzt und den Jugendorchesterpreis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) geholt. Verdient, wie Musikschuldirektor Jörg Leitz sagt: Die Musiker hätten viel Mühe, Arbeit und Engagement ins Projekt gesteckt. Die...
