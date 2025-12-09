Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Kinder- und Jugendhaus „eSeF“ feiert den 30.
Von Ellen Liebner
Seit 1995 können Kinder und Jugendliche nach der Schule und in ihrer Freizeit ins „eSeF“ kommen. Wie gefeiert wurde.

Im Kinder- und Jugendhaus „eSeF“ in Plauen wurde 30-jähriges Bestehen gefeiert. Heike Albrecht, Kerstin Herberg, Leiterin Amelie Neukirchner und Conny Ullrich (von links) hatten die passende Geburtstagstorte parat. Heike Albrecht und Conny Ullrich haben die Arbeit im Haus in den 30 Jahren mitgeprägt. Das Fest bot unter anderem ein...
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
07.12.2025
2 min.
Ausverkaufte Konzerte in Plauen: Stiehler und Lucaciu im Vogtland-Theater sowie Paul Millns im Malzhaus
Zwei besondere Konzerte fanden am Wochenende des zweiten Advent in Plauen statt - und beide waren seit langem ausverkauft. Kein Wunder: Auf den Bühnen standen in Plauen bestens bekannte Künstler.
Ellen Liebner
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
04.12.2025
2 min.
Hier werden Adventskränze zum Hingucker: Plauener Geschäft präsentiert außergewöhnliche Kreationen
Nicht alle Jahre wieder, sondern alle Jahre neu und anders gestaltet Carolin Brandel ihre kreativen Adventskränze. Was es dieses Mal zu entdecken gibt.
Ellen Liebner
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel