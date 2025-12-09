Plauener Kinder- und Jugendhaus „eSeF“ feiert den 30.

Seit 1995 können Kinder und Jugendliche nach der Schule und in ihrer Freizeit ins „eSeF“ kommen. Wie gefeiert wurde.

Im Kinder- und Jugendhaus „eSeF" in Plauen wurde 30-jähriges Bestehen gefeiert. Heike Albrecht, Kerstin Herberg, Leiterin Amelie Neukirchner und Conny Ullrich (von links) hatten die passende Geburtstagstorte parat. Heike Albrecht und Conny Ullrich haben die Arbeit im Haus in den 30 Jahren mitgeprägt. Das Fest bot unter anderem ein...