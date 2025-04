Plauener Kita „Am Rähnisberg“ feiert 60-jähriges Bestehen

Vor 60 Jahren wurde die Einrichtung in Haselbrunn eröffnet. Am Donnerstag gab es eine Festveranstaltung.

In der Plauener Kindertagesstätte „Am Rähnisberg“ in Haselbrunn wird derzeit gefeiert. Die Einrichtung besteht seit 60 Jahren. Das Jubiläum ist für den Träger, die Volkssolidarität Vogtland, Anlass, nicht nur zu feiern, sondern auch auf die Geschichte zurückzublicken. So gibt es vor Ort eine kleine historische Ausstellung mit Bildern...