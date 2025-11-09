Plauener Kultfigur macht sich über Alkoholverbotszone lustig: „Wenn das mit den Verschiebungen so weitergeht, sind wir in 23 Jahren an der Grenze zu Thüringen“

Die Saison der Faschingsfeten im Vogtland hat begonnen. Den Auftakt machten am Samstag die Narren vom Plauener TVF. Sie starteten nicht nur mit neuem Konzept durch, sondern auch mit bösen Spitzen Richtung Rathaus.

Auf zum Stiefel der Welt! Die vergnügungssüchtige Reisegruppe vom Trogisten Vaschings Fergnügen (TVF) lockte am Samstag das Publikum in der ausverkauften Plauener Festhalle über den Brenner nach „Bella Italia". Die neue Motto-Party löste das traditionelle Weinfest ab.