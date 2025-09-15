Plauener Missbrauchsfall: Ausmaß ist vermutlich größer als bislang angenommen

Ein Plauener und seine Partnerin sollen die eigenen Kinder schwer missbraucht und die Taten gefilmt und fotografiert haben. Doch das Ausmaß der vor dem Landgericht Zwickau verhandelten Fälle könnte größer sein.

Das Ausmaß in dem Fall um schweren Kindesmissbrauch in Plauen, das derzeit am Landgericht Zwickau verhandelt wird, ist vermutlich größer, als bislang angenommen. Wie am vierten Verhandlungstag bekannt wurde, könnte die Zahl der Taten größer sein und in das Jahr 2018 zurückreichen. Zudem deute die Beweislage daraufhin, dass weitere Kinder...