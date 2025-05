Plauener Museumsnacht: Ticketverkauf startet am Montag

Die Museumsnacht am 27. Juni findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt. Tausende Besucher werden erwartet. Das Theater Plauen-Zwickau ist wieder dabei, eine andere Einrichtung klinkt sich aber aus.

Selbst wer motiviert ist und an schönen Künsten interessiert, schafft dieses Pensum in sieben Stunden nicht: Zur 18. Plauener Nacht der Muse(e)n am 27. Juni sollen den Veranstaltern zufolge erneut 70 Events stattfinden – an 19 Orten, und zwar an einem einzigen Abend. Von 18 bis 1 Uhr soll wie in den Jahren zuvor ein besonderes Flair herrschen.