Plauener Nacht der Museen beginnt: Zuverlässiger Zufluchtsort für Stadtbummler, die eine Pause brauchen

Mit immer neuen kreativen und dekorativen Einfällen überraschen die Handwerkerhöhe und Weberhäuser zu Füßen der Plauener Altstadt. Auch bei der 18. Nacht der Museen am Freitag sind sie dabei.

Es ist angerichtet: Die 18. Plauener Nacht der Muse(e)n kann am Freitag, 18 Uhr, starten. In den vergangenen Jahren war der beliebte Schwof durch die Museen und Musentempel der Plauener Altstadt fast schon dabei, dem Spitzenfest den Rang abzulaufen. Ob das nach dem Spitzenwetter zum Spitzenfest am vorigen Wochenende auch dieses Mal gelingt? Die...