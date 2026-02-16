MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Naturfreunde überraschen Kita „Friesenzwerge“ mit Geschenk

Die Naturfreunde überreichten der Kita eine Bank.
Die Naturfreunde überreichten der Kita eine Bank. Bild: Ellen Liebner
Mehrmals im Jahr gehen Kita und Verein gemeinsam auf Tour.
Mehrmals im Jahr gehen Kita und Verein gemeinsam auf Tour. Bild: Ellen Liebner
Die Naturfreunde überreichten der Kita eine Bank.
Die Naturfreunde überreichten der Kita eine Bank. Bild: Ellen Liebner
Mehrmals im Jahr gehen Kita und Verein gemeinsam auf Tour.
Mehrmals im Jahr gehen Kita und Verein gemeinsam auf Tour. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Naturfreunde überraschen Kita „Friesenzwerge“ mit Geschenk
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Plauener Verein und die Kindereinrichtung „Friesenzwerge“ pflegen enge Kontakte. Mehrmals im Jahr geht es gemeinsam auf Tour, um Kindern die Heimat näher zu bringen.

Der Verein der Naturfreunde und die Plauener Kindertagesstätte „Friesenzwerge“ im Stadtteil Kleinfriesen pflegen bereits seit 2018 enge Beziehungen. Mehrmals im Jahr ist man gemeinsam auf Tour. So waren am Samstag etwa 50 Personen, 18 Mitglieder der Naturfreunde und elf Kinder der Einrichtung einschließlich der Eltern und Großeltern, rund...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
05.02.2026
2 min.
Vor der Verschrottung gerettet: Restaurierter Flügel mit besonderer Vergangenheit erklingt jetzt wieder im Plauener Diesterweg-Gymnasium
Amalia Solovyeva und Ole Valentin weihten den restaurierten Flügel mit ein.
Fast wäre das Instrument auf dem Müll gelandet. Doch es kam anders.
Ellen Liebner
15:17 Uhr
1 min.
Brettspieltag in Plauener Vogtlandbibliothek ist ein Hit
Spaß beim Spiel.
Ferienkinder und Familien kamen beim Spielen auf ihre Kosten. An den Tischen ging es ungezwungen zu.
Ellen Liebner
14:05 Uhr
2 min.
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.
Holk Dohle
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
14:05 Uhr
2 min.
AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung eingestuft
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen, sagte Behrens.
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Weil eine rechtsextremistische Ideologie im Landesverband Konsens sei, gibt es nun eine Entscheidung.
Mehr Artikel