Plauener Paar wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht: Prozess startet mit Festnahme

Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten mit der Kamera festgehalten haben soll, muss es sich jetzt vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Der Auftakt des Verfahrens mündete in einer Festnahme.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Wegen gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, der Vergewaltigung von Jugendlichen, Freiheitsberaubung sowie Besitz und Herstellung von kinderpornografischen Inhalten steht ein Paar aus Plauen seit Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht. Der 40-Jährige und seine 30 Jahre alte... Die Vorwürfe wiegen schwer. Wegen gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, der Vergewaltigung von Jugendlichen, Freiheitsberaubung sowie Besitz und Herstellung von kinderpornografischen Inhalten steht ein Paar aus Plauen seit Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht. Der 40-Jährige und seine 30 Jahre alte...