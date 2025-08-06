Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Paar wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht: Prozess startet mit Festnahme

Das Verfahren um schweren Kindesmissbrauch mündete am Mittwoch in einer Festnahme.
Das Verfahren um schweren Kindesmissbrauch mündete am Mittwoch in einer Festnahme. Bild: pictureimage
Das Verfahren um schweren Kindesmissbrauch mündete am Mittwoch in einer Festnahme.
Das Verfahren um schweren Kindesmissbrauch mündete am Mittwoch in einer Festnahme. Bild: pictureimage
Plauen
Plauener Paar wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht: Prozess startet mit Festnahme
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten mit der Kamera festgehalten haben soll, muss es sich jetzt vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Der Auftakt des Verfahrens mündete in einer Festnahme.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Wegen gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, der Vergewaltigung von Jugendlichen, Freiheitsberaubung sowie Besitz und Herstellung von kinderpornografischen Inhalten steht ein Paar aus Plauen seit Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht. Der 40-Jährige und seine 30 Jahre alte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
10.07.2025
3 min.
Vogtland: Warum es kein Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs gibt - „Das ist der Klassiker für ein falsches Geständnis“
Am Landgericht hätte eigentlich das Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs fallen sollen.
Am Zwickauer Landgericht hätte am Mittwoch eigentlich das Urteil im Verfahren gegen einen 55-Jährigen fallen sollen. Doch dazu kam es nicht. Wie geht es jetzt weiter?
Gunter Niehus
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
25.06.2025
3 min.
Prozess wegen Kindesmissbrauchs gegen einen Vogtländer: Welcher Zeuge lügt?
Am Landgericht wurde der Prozess wegen Kindesmissbrauchs fortgesetzt.
Am Landgericht fand am Mittwoch der zweite Prozesstag gegen einen Mann aus dem Raum Auerbach statt. Die bisherigen Zeugen hatten ihn schwer belastet. Plötzlich drehte sich das Ganze um 180 Grad.
Gunter Niehus
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
Mehr Artikel