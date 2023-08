Plauener Pfaffengut lädt zur Batnight-Exkursion

Bei der Fledermausnacht lernen Teilnehmer die im Naturschutzzentrum lebenden Tiere kennen.

Traditionell findet am letzten Augustwochenende die internationale Batnight statt. An dieser Fledermausnacht beteiligt sich auch das Plauener Naturschutzzentrum Pfaffengut. Am Freitagabend kann man dort die wendigen Insektenjäger ab 19 Uhr erleben. Das Pfaffengut bietet eine Exkursion in die Wochenstube und das Winterquartier der Fledermäuse an,...