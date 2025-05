Plauener Polizei sucht Zeugen: Wer stahl den SUV?

Am Freitag ist im Ortsteil Haselbrunn ein Toyota gestohlen worden. Wo der Wagen abgestellt war.

Ein schwarzer Toyota RAV 4 ist am Freitag in den späten Nachmittagsstunden im Plauener Ortsteil Haselbrunn gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, stand der Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hans-Sachs-Straße. Die Ermittler können den Tatzeitraum recht genau eingrenzen: Der Dieb hatte in der Zeit von...