  • Plauener Polizeibehörde schließt Umzug in neuen Bürgerpunkt ab: Was Einwohner jetzt wissen sollten

Schlüsselübergabe: Martin Gabriel (2. von links), Chef der Plauener Polizeibehörde, ist startklar. Bild: Stadt Plauen
Schlüsselübergabe: Martin Gabriel (2. von links), Chef der Plauener Polizeibehörde, ist startklar. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Plauener Polizeibehörde schließt Umzug in neuen Bürgerpunkt ab: Was Einwohner jetzt wissen sollten
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Vor drei Wochen hatte der Umzug aus dem Rathaus ins Landratsamt begonnen. Nun erfolgte die Schlüsselübergabe.

Der Umzug der Plauener Polizeibehörde aus dem Rathaus in den neuen Bürgerpunkt im Erdgeschoss des Landratsamtes am Postplatz ist beendet. „In dieser Woche konnten die Räumlichkeiten endgültig bezogen werden, sodass alle Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze dort nutzen können“, hieß es am Freitag aus der Stadtverwaltung.
