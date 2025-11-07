Plauener Rathausturm dient abends künftig als leuchtende Werbefläche

Mit moderner Projektionstechnik soll ab Dienstag ein Teil der historischen Fassade in den Abendstunden in besonderes Licht tauchen.

Der Plauener Rathausturm erstrahlt künftig als leuchtendes Wahrzeichen im Herzen der Stadt. Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wurde in den vergangenen Monaten an dem Vorhaben gearbeitet, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit moderner Projektionstechnik soll ab Dienstag ein Teil der historischen Fassade –...