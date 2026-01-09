Plauener Schaustickerei bleibt mehrere Wochen geschlossen: Was ist der Grund und wie geht es weiter?

Plauen
Die traditionsreiche Museumsfabrik kann erst ab Mitte Februar wieder besichtigt werden. Besucher im Erwachsenenalter müssen dann tiefer in die Tasche greifen.
Der Besuch der Plauener Schaustickerei gilt als Reise in die Vergangenheit. Gezeigt und vorgeführt werden Stickmaschinen, die den Erfolg der Spitze um 1900 begründeten. Auf Schautafeln wird die wechselvolle Geschichte der heutigen Schaustickerei als Teil der regionalen Spitzen- und Stickereiindustrie erzählt.
