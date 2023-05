Plauener Spitze: Wann in der Elsteraue das Licht angeht

Um auf die für Herbst angekündigte Eröffnung der "Fabrik der Fäden" Lust zu machen, soll ein erstes Licht in der Elsteraue entzündet werden. Die riesige Leuchtreklame "Plauener Spitze" wird am 16. Juni das erste Mal angeschaltet, gegen 21 Uhr. Darüber informierte Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) am Rande einer CDU-Veranstaltung im...