Plauener Spitzenfest 2026: Diese Premiere ist im Juni geplant

Plauen
Vom 19. bis 21. Juni findet das traditionelle Stadtfest in diesem Jahr statt. Was Besucher schon jetzt wissen sollten.
In drei Monaten soll sich die Plauener Innenstadt in ein großes Festgelände verwandeln. Vom 19. bis 21. Juni findet das 65. Plauener Spitzenfest statt. Der Dachverband Stadtmarketing, der seit einigen Jahren mit der Organisation des Stadtfestes betraut ist, steckt mitten in den Vorbereitungen.
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