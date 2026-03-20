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Oldtimer werden am 19. Juni zum Spitzenfest auf einer Sternfahrt durchs Vogtland rollen.
Oldtimer werden am 19. Juni zum Spitzenfest auf einer Sternfahrt durchs Vogtland rollen. Foto: Brigitte Streek
Oldtimer werden am 19. Juni zum Spitzenfest auf einer Sternfahrt durchs Vogtland rollen.
Oldtimer werden am 19. Juni zum Spitzenfest auf einer Sternfahrt durchs Vogtland rollen. Foto: Brigitte Streek
Plauen
Plauener Spitzenfest 2026: Diese Premiere ist im Juni geplant
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Vom 19. bis 21. Juni findet das traditionelle Stadtfest in diesem Jahr statt. Was Besucher schon jetzt wissen sollten.

In drei Monaten soll sich die Plauener Innenstadt in ein großes Festgelände verwandeln. Vom 19. bis 21. Juni findet das 65. Plauener Spitzenfest statt. Der Dachverband Stadtmarketing, der seit einigen Jahren mit der Organisation des Stadtfestes betraut ist, steckt mitten in den Vorbereitungen.
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