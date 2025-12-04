Plauener Spitzenfest bekommt 2026 einen neuen Auftritt

Plauen
Weil das Design für das größte Stadtfest Plauens in die Jahre gekommen ist, wurde es überarbeitet. Welches Detail nicht fehlen durfte und wie der neue Entwurf aussieht.
Schon vor dem eigentlichen Termin zieren sie jedes Jahr die Plauener Innenstadt: die Banner für das Spitzenfest. Rot mit Schnörkelschrift. In diesem Jahr wird sich das ändern. „Die Plakate und Banner brauchen ganz dringend eine Überholung“, erklärte Stadtsprecherin Nadine Läster jüngst im Verwaltungsausschuss des Stadtrates.
