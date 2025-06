Ab Samstag ist die Einrichtung für mehrere Wochen geschlossen. Doch es gibt Alternativen.

Das Plauener Stadtbad geht in die Sommerpause. Wie der Geschäftsführer der Plauener Bädergesellschaft, Ronny Adler, am Mittwoch mitteilte, bleibt die Freizeiteinrichtung ab Samstag, 21. Juni, bis Freitag, 8. August, geschlossen. In dieser Zeit soll die jährliche Revision des Objektes und der technischen Anlagen stattfinden. Das Schulschwimmen...