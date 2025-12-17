MENÜ
Windräder im Wald lehnt der Plauener Stadtrat mehrheitlich ab.
Windräder im Wald lehnt der Plauener Stadtrat mehrheitlich ab.
Plauen
Plauener Stadträte verbieten Bau von Windrädern in städtischen Wäldern
Von Bernd Jubelt
Über einen entsprechenden Beschluss des Plauener Stadtrates hatte der Oberbürgermeister jetzt die Öffentlichkeit informiert. Eine kleine Hintertür bleibt dennoch offen.

In Wäldern, die der Stadt Plauen gehören, dürfen keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im November in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) informierte darüber am Dienstag in der Dezember-Sitzung.
