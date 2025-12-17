Plauener Stadträte verbieten Bau von Windrädern in städtischen Wäldern

Plauen
Über einen entsprechenden Beschluss des Plauener Stadtrates hatte der Oberbürgermeister jetzt die Öffentlichkeit informiert. Eine kleine Hintertür bleibt dennoch offen.
In Wäldern, die der Stadt Plauen gehören, dürfen keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im November in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) informierte darüber am Dienstag in der Dezember-Sitzung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.