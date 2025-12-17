Plauener Stadträte verbieten Bau von Windrädern in städtischen Wäldern

Über einen entsprechenden Beschluss des Plauener Stadtrates hatte der Oberbürgermeister jetzt die Öffentlichkeit informiert. Eine kleine Hintertür bleibt dennoch offen.

In Wäldern, die der Stadt Plauen gehören, dürfen keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im November in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) informierte darüber am Dienstag in der Dezember-Sitzung. In Wäldern, die der Stadt Plauen gehören, dürfen keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im November in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) informierte darüber am Dienstag in der Dezember-Sitzung.