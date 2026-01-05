Plauener Stadtrat beschließt für 2026 längere Marktzeiten: Ziehen die Händler mit?

Weil die Händler bereits mittags zusammenpacken, wollte die Stadtverwaltung 2026 die Markttage um 14 Uhr beenden. Die Stadträte sahen das anders. Doch werden die Händler künftig länger bleiben?

Der Plauener Stadtrat hat in seiner Dezember-Sitzung den Weg für längere Markttage im kommenden Jahr geebnet. Die Wochenmärkte auf dem Alt- und Klostermarkt können nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss nun jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr stattfinden. Nach den Plänen der Stadtverwaltung sollte im Jahr 2026 eigentlich um 14 Uhr Schluss...