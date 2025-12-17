Plauener Stadtrat genehmigt zwei Einkaufssonntage zu Veranstaltungen bei Möbel Biller

Plauen
Am 4. Januar und am 8. März dürfen die Geschäfte am Rosa-Luxemburg-Platz öffnen. Was steckt dahinter?
Im Plauener Westend wird es im ersten Quartal des kommenden Jahres wieder zwei Einkaufssonntage geben: am 4. Januar und am 8. März. Der Plauener Stadtrat hat am Dienstag der sonntäglichen Ladenöffnung mehrheitlich zugestimmt. Traditionell findet am 4. Januar im und am Möbelhaus Biller der Vogtländische Musiktag mit Straßenfest statt. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.