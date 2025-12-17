MENÜ
  • Plauener Stadtrat genehmigt zwei Einkaufssonntage zu Veranstaltungen bei Möbel Biller

Am Rosa-Luxemburg-Platz bei Möbel Biller gibt es zwei Einkaufssonntage zu Beginn des nächsten Jahres.
Am Rosa-Luxemburg-Platz bei Möbel Biller gibt es zwei Einkaufssonntage zu Beginn des nächsten Jahres. Bild: Ellen Liebner
Am Rosa-Luxemburg-Platz bei Möbel Biller gibt es zwei Einkaufssonntage zu Beginn des nächsten Jahres.
Am Rosa-Luxemburg-Platz bei Möbel Biller gibt es zwei Einkaufssonntage zu Beginn des nächsten Jahres. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Stadtrat genehmigt zwei Einkaufssonntage zu Veranstaltungen bei Möbel Biller
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Am 4. Januar und am 8. März dürfen die Geschäfte am Rosa-Luxemburg-Platz öffnen. Was steckt dahinter?

Im Plauener Westend wird es im ersten Quartal des kommenden Jahres wieder zwei Einkaufssonntage geben: am 4. Januar und am 8. März. Der Plauener Stadtrat hat am Dienstag der sonntäglichen Ladenöffnung mehrheitlich zugestimmt. Traditionell findet am 4. Januar im und am Möbelhaus Biller der Vogtländische Musiktag mit Straßenfest statt. Der...
