Plauener Stadtverwaltung veröffentlicht Flyer zu Kita-Gebühren

Plauen
Im Bildungs- und Sozialausschuss des Stadtrates hatte die CDU-Fraktion beantragt, dass die Stadt per Flyer über die Kita-Gebühren informieren soll.
Ein neuer Flyer informiert Plauener Eltern über die Kosten in Kita, Krippe und Hort. Er erläutert Kostenanteile, Übernahmemöglichkeiten und Unterstützungsangebote, so die Stadtverwaltung. Die Stadt verschickt den Flyer digital an alle Einrichtungen mit der Bitte um Weiterleitung an Elternräte und Eltern. Online ist das Dokument auf der...
