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Die Sternquell-Brauerei freut sich über drei weitere Goldmedaillen für ihre Biere.
Die Sternquell-Brauerei freut sich über drei weitere Goldmedaillen für ihre Biere. Foto: Sternquell-Brauerei
Die Sternquell-Brauerei freut sich über drei weitere Goldmedaillen für ihre Biere.
Die Sternquell-Brauerei freut sich über drei weitere Goldmedaillen für ihre Biere. Foto: Sternquell-Brauerei
Plauen
Plauener Sternquell-Brauerei erhält Dreifach-Gold
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Das Unternehmen hat erneut an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft teilgenommen. Die Branche kämpft derzeit mit enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen.

Die Plauener Sternquell-Brauerei hat wieder erfolgreich an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) teilgenommen. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es Dreifach-Gold. „Prämiert haben die Juroren Sternquell Pils, Sternquell Spezial und erstmalig unser Sternquell Natur Radler“, sagt Marketingleiter Thomas...
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