Plauener Sternquell-Brauerei erhält Dreifach-Gold

Das Unternehmen hat erneut an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft teilgenommen. Die Branche kämpft derzeit mit enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen.

Die Plauener Sternquell-Brauerei hat wieder erfolgreich an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) teilgenommen. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es Dreifach-Gold. „Prämiert haben die Juroren Sternquell Pils, Sternquell Spezial und erstmalig unser Sternquell Natur Radler“, sagt Marketingleiter Thomas... Die Plauener Sternquell-Brauerei hat wieder erfolgreich an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) teilgenommen. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es Dreifach-Gold. „Prämiert haben die Juroren Sternquell Pils, Sternquell Spezial und erstmalig unser Sternquell Natur Radler“, sagt Marketingleiter Thomas...