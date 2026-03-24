Plauener Sternquell-Brauerei erhält Dreifach-Gold

Plauen
Das Unternehmen hat erneut an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft teilgenommen. Die Branche kämpft derzeit mit enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen.
Die Plauener Sternquell-Brauerei hat wieder erfolgreich an einer Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) teilgenommen. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es Dreifach-Gold. „Prämiert haben die Juroren Sternquell Pils, Sternquell Spezial und erstmalig unser Sternquell Natur Radler“, sagt Marketingleiter Thomas...
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