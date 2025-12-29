MENÜ
  • Plauener Straßenbahn schaltet über den Jahreswechsel Ticketautomaten ab

Tickets für die Straßenbahn können über den Jahreswechsel in den Zügen gekauft werden. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauener Straßenbahn schaltet über den Jahreswechsel Ticketautomaten ab
Von Lutz Kirchner
Das Verkehrsunternehmen will Vandalismus vorbeugen. Wo während der Abschaltung Tickets gekauft werden können.

Die Plauener Straßenbahn GmbH deaktiviert zum Jahreswechsel alle Fahrscheinautomaten. Das Unternehmen will mit der kurzfristigen Außerbetriebnahme Vandalismus vorbeugen. Die Abschaltung erfolgt am Mittwoch, 31. Dezember. Fahrgäste können während der Außerbetriebnahme der Automaten vom 31. Dezember bis zum 1. Januar Einzelfahrscheine im...
