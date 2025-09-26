Plauener Straßenbahner fordern bei Kreistagssitzung Erhalt ihres Betriebes

Dutzende Angehörige des von der Insolvenz bedrohten Plauener Nahverkehrsbetriebes haben die Sitzung des Vogtland-Kreistages verfolgt, in der es auch um ihre Zukunft ging. Was wurde entschieden?

Mit Transparenten vor dem Landratsamt am Postplatz in Plauen und ihrer Präsenz im Inneren des Gebäudes haben sich Angehörige der Plauener Straßenbahn-Gesellschaft (PSB) für den Erhalt ihres Betriebes eingesetzt. Grund war eine Sitzung des Vogtland-Kreistages, die dort am Donnerstag stattfand.