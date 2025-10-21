Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Tafel verteilt in 25 Jahren insgesamt 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige

Die Plauener Tafel hat anlässlich ihres Jubiläums nachgerechnet: In 25 Jahren wurden 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben.
Die Plauener Tafel hat anlässlich ihres Jubiläums nachgerechnet: In 25 Jahren wurden 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Tafel hat anlässlich ihres Jubiläums nachgerechnet: In 25 Jahren wurden 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben.
Die Plauener Tafel hat anlässlich ihres Jubiläums nachgerechnet: In 25 Jahren wurden 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Tafel verteilt in 25 Jahren insgesamt 14.500 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeitsloseninitiative Sachsen hatte im Jahr 2000 die Initiative ergriffen: Wer von Anfang an dabei war, wie es mit der Arbeit für Bedürftige weitergeht und was das Jubiläum mit Blauwalen zu tun hat.

Ist es ein Grund zum Feiern oder nicht? Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Tafel in Plauen. Der Verein Arbeitsloseninitiative Sachsen (Ali) hatte hierzu im Jahr 2000 die Initiative ergriffen. Seitdem werden bedürftige Menschen im Vogtland regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.09.2025
4 min.
Tafeln Mittweida, Döbeln und Freiberg: Wachsende Nachfrage trifft auf sinkende Spendenbereitschaft
Die Freiberger Tafel steht vor einigen Herausforderungen: Die Anzahl der Bedürftigen nimmt zu, die Spendenbereitschaft ab.
Netzwerk-Chefin Anne Katrin Koch sieht die wachsende Not: Immer mehr wenden sich an die Tafeln, um über die Runden zu kommen. Da Spenden ausbleiben, musste die Hilfsorganisation handeln. In Mittweida legen Bedürftige für die Kiste inzwischen fünf Euro hin.
Julia Czaja
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
16:11 Uhr
3 min.
Gendern, Impfung und Ausländer – Aufreger-Themen, die spalten: Plauener Pfarrer laden zum Dialog ein
Petra Thanert, Christine Lorenz, Angelika Bombien, Manuela Zaumseil (von links) vom Treff.Gegenüber und Pfarrer Hartmut Stief.
Ein Ort des Dialogs soll in Plauen etabliert werden. Zwei Pfarrer machen sich dafür stark, Menschen mit unterschiedlicher Meinung zusammenzubringen. Für Gespräche, fürs Zuhören und fürs Verstehen.
Simone Zeh
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel