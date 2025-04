Plauener Tangoliebhaberin veranstaltet erstmals Festival und vergisst dabei die Umwelt nicht

Am ersten Aprilwochenende, so plant es Alice Schubert, legen alle, die vom Virus des argentinischen Tanzes infiziert sind, in den Räumen der Galerie Forum K los. Zu den Workshops und Milongas muss man sich anmelden.

Flirrende Hitze. Körper, die sich zur unverkennbaren melancholischen Bandoneon-Musik eng umschlingen - so stellen sich viele die ideale Situation beim Kulttanz Tango Argentino vor. Wer einmal mit dessen Virus infiziert ist, lässt nicht mehr davon ab, heißt es. Auch der Plauener Bauingenieurin Alice Schubert ergeht es so.