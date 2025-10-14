Plauener Tangoverein plant Ersatz für abgesagten Theaterball

Plauen
Der Plauener Tangoverein, bislang bei den Theaterbällen als Partner immer mit dabei, möchte eine eigene Tanzveranstaltung für 2026 ins Leben rufen. Ein denkbares Motto wurde schon verkündet.
Aus Kostengründen hat das Theater Plauen-Zwickau die beliebten Theaterbälle im kommenden Jahr ausgesetzt. Nun könnte es in Plauen eine kleinere Ersatzlösung geben. Der Tangoverein Plauen, der traditionell an den Theaterbällen mitwirkte, erwägt, eine eigene Tanzveranstaltung ins Leben zu rufen. Denkbar sei das Motto: „Plauen ist Spitze –...
