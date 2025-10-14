Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Theaterball wurde viel getanzt. Nun soll es ersatzweise eine neue Tanzveranstaltung geben.
Beim Theaterball wurde viel getanzt. Nun soll es ersatzweise eine neue Tanzveranstaltung geben.
Plauen
Plauener Tangoverein plant Ersatz für abgesagten Theaterball
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Der Plauener Tangoverein, bislang bei den Theaterbällen als Partner immer mit dabei, möchte eine eigene Tanzveranstaltung für 2026 ins Leben rufen. Ein denkbares Motto wurde schon verkündet.

Aus Kostengründen hat das Theater Plauen-Zwickau die beliebten Theaterbälle im kommenden Jahr ausgesetzt. Nun könnte es in Plauen eine kleinere Ersatzlösung geben. Der Tangoverein Plauen, der traditionell an den Theaterbällen mitwirkte, erwägt, eine eigene Tanzveranstaltung ins Leben zu rufen. Denkbar sei das Motto: „Plauen ist Spitze –...
