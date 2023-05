Plauener Theaterball erlebt Kostenexplosion

Plauen.

Die aufgrund der allgemeinen Teuerung gestiegenen Kosten für den jährlichen Theaterball in Plauen belasten die Kasse des Theaterfördervereins. Darüber informierten die Verantwortlichen zu ihrer Mitgliederversammlung am Dienstag. Die eintrudelnden Rechnungen vom Ball im Februar "lassen die Stirn in Falten legen", sagte Schatzmeister Bodo Brandt. Es handle sich um "galoppierende Kosten". Der Verein hatte für das Jahresereignis mit 25.000 Euro kalkuliert. Die Schlussrechnung sei noch nicht gemacht. Fest steht aber, dass es eine Neuauflage des Ereignisses am 10. Februar 2024 geben soll. Ob auch die Ticket-Preise steigen, wurde nicht mitgeteilt. Es hieß jedoch, dass das Budget für die nächste Veranstaltung neu kalkuliert werden müsse. (nij)