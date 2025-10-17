Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Plauener Tourist-Information wird umgebaut und muss deshalb umziehen.
Die Plauener Tourist-Information wird umgebaut und muss deshalb umziehen. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Tourist-Information wird umgebaut und muss deshalb umziehen.
Die Plauener Tourist-Information wird umgebaut und muss deshalb umziehen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Tourist-Information wird zur XXL-Baustelle
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut ein Jahr ist für den Umbau und die Modernisierung der Tourist-Info im Plauener Rathaus geplant. Das Ausweichquartier steht fest. In Kürze beginnt der Umzug.

Die Mitarbeiter der Plauener Tourist-Information müssen ihre Koffer packen. Im November starten in ihren Räumen im Rathaus Umbauarbeiten. Bis Ende des kommenden Jahres soll die Plauener Tourist-Information modernisiert werden, bevor sie dann als Vogtland-Tourist-Information Plauen wieder öffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
12.10.2025
2 min.
Räucherhäuschen einmal anders: So sieht Plauens neues Souvenir aus
Mit diesem Räucherhaus will Plauen als Hochschulstandort aufmerksam machen.
Plauens Hochschultür steht offen: Nun auch bei einer Nachbildung in Form eines Räucherhäuschens, das ab Montag erhältlich sein wird.
Bernd Jubelt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
03.09.2025
4 min.
Bauarbeiten im Plauener Rathaus: Was wird aus dem früheren Spitzenmuseum?
Das Plauener Rathaus. Im älteren linken Gebäudeteil befand sich viele Jahre das Spitzenmuseum - erreichbar über eine Treppe.
Nach dem Auszug des Spitzenmuseums gab es mehrere Ideen, wie die leergezogenen Räume genutzt werden können. Auch ein Einzug der Plauener Tourist-Information war im Gespräch. Was ist daraus geworden?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel