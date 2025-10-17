Plauener Tourist-Information wird zur XXL-Baustelle

Gut ein Jahr ist für den Umbau und die Modernisierung der Tourist-Info im Plauener Rathaus geplant. Das Ausweichquartier steht fest. In Kürze beginnt der Umzug.

Die Mitarbeiter der Plauener Tourist-Information müssen ihre Koffer packen. Im November starten in ihren Räumen im Rathaus Umbauarbeiten. Bis Ende des kommenden Jahres soll die Plauener Tourist-Information modernisiert werden, bevor sie dann als Vogtland-Tourist-Information Plauen wieder öffnet. Die Mitarbeiter der Plauener Tourist-Information müssen ihre Koffer packen. Im November starten in ihren Räumen im Rathaus Umbauarbeiten. Bis Ende des kommenden Jahres soll die Plauener Tourist-Information modernisiert werden, bevor sie dann als Vogtland-Tourist-Information Plauen wieder öffnet.