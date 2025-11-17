Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Unternehmen: Vom Praktikanten zum Mitglied der Geschäftsführung

Der gebürtige Plauener Frederik Koffent startete seine berufliche Laufbahn mit einem Praktikum bei M & S Umweltprojekt GmbH. Jetzt ist er dort Mitglied der Geschäftsführung.
Der gebürtige Plauener Frederik Koffent startete seine berufliche Laufbahn mit einem Praktikum bei M & S Umweltprojekt GmbH. Jetzt ist er dort Mitglied der Geschäftsführung.
Plauen
Plauener Unternehmen: Vom Praktikanten zum Mitglied der Geschäftsführung
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frederik Koffent hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Nach Beendigung seines Studiums übernimmt er Verantwortung in einer Plauener Firma – genau dort, wo er einst ein Praktikum absolviert hat.

Frederik Koffent ist 27 Jahre alt und wurde in Plauen geboren. Für sein Studium ging er nach Dresden: An der dortigen Technischen Universität belegte er das Fach Wirtschaftsingenieurwesen. Jetzt ist er zurückgekehrt – und das ausgerechnet an die Spitze eines Plauener Unternehmens.
