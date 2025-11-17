Plauener Unternehmen: Vom Praktikanten zum Mitglied der Geschäftsführung

Plauen
Frederik Koffent hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Nach Beendigung seines Studiums übernimmt er Verantwortung in einer Plauener Firma – genau dort, wo er einst ein Praktikum absolviert hat.
Frederik Koffent ist 27 Jahre alt und wurde in Plauen geboren. Für sein Studium ging er nach Dresden: An der dortigen Technischen Universität belegte er das Fach Wirtschaftsingenieurwesen. Jetzt ist er zurückgekehrt – und das ausgerechnet an die Spitze eines Plauener Unternehmens.
