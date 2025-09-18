Plauener Unternehmer unter großer Anteilnahme beerdigt: „Guntram war ein wirklicher Typ“

Mehr als 200 Trauergäste haben Abschied genommen von Guntram Voitel. Der Autohausbesitzer und Immobilienentwickler war wenige Tage vor seinem 57. Geburtstag unerwartet verstorben.

Die kleine Kirche im Plauener Ortsteil Jößnitz war am Donnerstagvormittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Manch einer der Trauergäste musste gar auf der Empore stehen, weil die Sitzbänke nicht ausreichten. Über 200 Menschen waren gekommen, um sich von Guntram Voitel zu verabschieden - darunter viele Persönlichkeiten aus der Plauener...