Plauener Verkehrsbetrieb meldet Fahrzeug-Problem: Wie zuverlässig sind die neuen E-Busse?

Plauen
Am Mittwoch musste der Nachtverkehr nach Neundorf kurzfristig von Bus- auf Straßenbahnbetrieb umgestellt werden. Stadträte zeigten sich besorgt. Was war die Ursache für den Busausfall?
„Wegen mehrerer defekter Busse muss der Nachtverkehr der Linie N2 mit Straßenbahnen durchgeführt werden“, hatte die Plauener Straßenbahngesellschaft am Mittwoch kurzfristig informiert. Mehrere defekte Busse? Für Stadtrat Sven Gerbeth (FDP) war das am Mittwochnachmittag Anlass, in der Sitzung des städtischen Verwaltungsausschusses bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.