Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Verkehrsbetrieb meldet Fahrzeug-Problem: Wie zuverlässig sind die neuen E-Busse?

Im Plauener Stadtverkehr sind seit Juni moderne E-Busse im Einsatz.
Im Plauener Stadtverkehr sind seit Juni moderne E-Busse im Einsatz. Bild: Ellen Liebner
Im Plauener Stadtverkehr sind seit Juni moderne E-Busse im Einsatz.
Im Plauener Stadtverkehr sind seit Juni moderne E-Busse im Einsatz. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Verkehrsbetrieb meldet Fahrzeug-Problem: Wie zuverlässig sind die neuen E-Busse?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch musste der Nachtverkehr nach Neundorf kurzfristig von Bus- auf Straßenbahnbetrieb umgestellt werden. Stadträte zeigten sich besorgt. Was war die Ursache für den Busausfall?

„Wegen mehrerer defekter Busse muss der Nachtverkehr der Linie N2 mit Straßenbahnen durchgeführt werden“, hatte die Plauener Straßenbahngesellschaft am Mittwoch kurzfristig informiert. Mehrere defekte Busse? Für Stadtrat Sven Gerbeth (FDP) war das am Mittwochnachmittag Anlass, in der Sitzung des städtischen Verwaltungsausschusses bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
10.10.2025
4 min.
Das geheime Gutachten zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Das steht drin
Finden sie eine Schlüssellösung zur Rettung der Straßenbahn? OB Zenner, PSB-Chef Treiber und Landrat Hennig (v. re.), hier bei der Auslieferung von E-Bussen durch Ulrich Piotrowski.
Das Landratsamt hat das bisher unter Verschluss gehaltene Gutachten zur Plauener Straßenbahn veröffentlicht. Einige Details zu dem Unternehmen, dem 2026 die Insolvenz droht, sind geschwärzt. Was für die Rettung der „Bimm“ jetzt zur Diskussion steht.
Uwe Selbmann
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
05.11.2025
1 min.
Mehrere Busse defekt: Das ändert sich am Mittwochabend im Plauener Nachtverkehr
Statt Bussen fahren in der Nacht zu Donnerstag sowie in der Nacht zu Freitag Straßenbahnen. Die Regelung gilt für die Linie N2 in Plauen (Symbolfoto).
Weil mehrere Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen, müssen sich Fahrgäste auf Änderungen einstellen.
Nancy Dietrich
Mehr Artikel